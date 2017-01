Frøya FK måtte i 2004 si nei til mange av dem som ønsket å bli med fotballskolen på Flatøysand.

Med erfaring fra forrige års fotballskole, hadde arrangørene regnet med 20-25 deltakere. Så viste det seg at godt over 70 barn og unge meldte seg på.

Dermed kom Frøya FK i den litt ubehagelige situasjonen at de måtte si nei til mange interesserte. Men til slutt fikk de ordnet det slik at 48 unger fikk være med på opplegget. I tre dager har disse fått innføring i elementær fotballteknikk og hva som skal til for å spille på lag.

Noen av deltakerne har spilt fotball på lag i mange år, mens andre er helt nybegynnere.

Frøyas trener Ole Johan Helland var innom og instruerte, men det var fire-fem av Frøya FKs gutte- og juniorspillere som har hadde hovedansvar for undervisningen.

Hans Ludvig Sletvik

kommer fra Trondheim. Han spiller til vanlig på Sjetne.

Familien har hytte på Hitra. De så annonsen for fotballskolen i lokalavisa, og Hans Ludvig meldte seg på. Han angrer ikke på det.

- Jeg har lært en god del. Særlig når vi har trent på volley, og på straffespark, sier Hans Ludvig.

Aqqalu Lyberth

(snart 12) er langt over gjennomsnittet ivrig på fotball. Han bor på Sistranda, men spiller for Nabeita.

Han har vært på fotballskole før i Meråker. Aqqalu driver egentrening hver eneste dag, men synes det er lærerikt å gå på fotballskole.

- Her får jeg trent på å skyte på keeper, og på å heade, sier han.

Sindre Grinskar

(snart 7) kommer helt fra Kongsvik på Helgeland. Det var bestefaren på Fjellværøya som meldte han på. Han synes det er arti å være på fotballskolen på Frøya.

- Det er artigst å trene på headinger. Og så straffekonk, da.

Ingvill Børø

(14 år) fra Hestvika skal begynne å spille seriefotball til høsten. Hun er med på det nystartede jentelaget påHitra. Hun er en av de eldste jentene på fotballskolen, men synes ikke det gjør noe.

- Det artigste med fotball er å score mål. Det har ikke blitt så mange, men. Fotballskole er gøy, og jeg håper det kan bli noe slik hver sommer, sier Ingvill.

Lars Øyvind Bremnes

(7 år) fra Nesset har ikke vært med på noe fotballlag tidligere, men etter å ha gått på fotballskolen, har han lyst til å bli med på et

lag.

- Det artigste er å heade, sier Lars Øyvind.