Skulle samarbeide med Hitra - gikk til Trondheim i stedet

Som politiker er Arvid Hammernes (V) en av de som oftest tar opp spørsmål om oppfølging av politiske vedtak.

Som brannsjef måtte han torsdag innrømme overfor kommunestyret at han hadde tatt seg den frihet å se bort fra et vedtak i det samme kommunestyret, om å utrede en sammenslåing av brannvesenet på Hitra og Frøya.

I stedet har de utredet en sammenslåing av Frøyas brannvesen med Trøndelag brann og redning.

Kommunestyret fikk torsdag saken der det forslås at Frøya Brann- og redning går inn som en del av det interkommunale brannvesenet Trøndelag brann og redning (TBRT), som har hovedbase i Trondheim.

Brannmester Torgeir Brurok fra TBRT orienterte om utredningen som var gjort. Dette viste blant annet at det lokale brannvesenet vil få lukket en stor del av de avvikene og manglende det har i dag, ved å gå inn i TBRT.

Etter at flere av politikerne hadde ytret seg positive til en slik sammenslåing, kom spørsmålet: "Men er det dette vi har bestilt?"

Varaordfører Pål Terje Bekken (Ap) viste til hvilket vedtak som ble gjort i februar 2015. Her vedtok Frøya kommunestyre at det skulle fullføres forhandlinger om et sammenslått brannvesen med nabokommunen Hitra. Dette skulle legges fram for endelig behandling våren 2015. Men det ble ikke lagt fram noen sak. Det ble heller ikke lagt fram noen sak om at forhandlingene med Hitra hadde strandet, og at man nå så seg om etter andre muligheter for å skape ett mer robust brannvesen.

Brannsjef Arvid Hammernes, som var inhabil som politiker i behandling av saken, sa at han ikke kunne gi noen god forklaring på hvorfor man ikke har fullført samtalene med Hitra.

- Realiteten er at det ikke ble tatt tak i. Så tok vi oss den frihet å kontakt Trøndelag brann- og redning, med en forspørsel om utredning og en mulig sammenslåing, innrømmet Hammernes.

- Hva er det som foregår oppe på teknisk. Her har de gått langt utenfor sitt mandat. Er de en stat i staten, spurte Helge Borgen, som var en av flere arbeiderparti-politikere som ytret seg svært kritisk til handlemåten.

Blant opposisjonspolitikerne var kritikken mer moderat, og Remy Strømskag (H) sa han trodde en sammenslåing med TBRT var det rette. Men et samlet kommunestyret vedtok at de opprinnelige samtalene med Hitra skal gjennomføres før man eventuelt går for en sammenslåing med Trøndelag brann og redning.