Ønsker forslag på gode næringspris-kandidater

Under Hitterkvelden den 25. mars skal det deles ut ulike priser deriblant Næringsprisen Hitra 2016.

Godt næringsutviklingsarbeid

Næringsprisen deles ut årlig og er et samarbeid mellom Hitra kommune og Hemne Sparebank. De ønsker i den forbindelse forslag på gode kandidater.

Prisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter, for godt næringsutviklingsarbeid i løpet av året eller over et lengre tidsrom.

Formålet med prisen er å gi annerkjennelse til de som gjennom sin etablering eller aktivitet har bidratt til å utvikle og styrke næringslivet på Hitra. Prismottaker må være etablert på Hitra.

En jury skal foreta en helhetsvurdering av kandidatene og herunder blant annet bedømme:

• Utvikling

• Kvalitet

• Markedsføring i videste forstand

• Service

• Profil

• Bidrag til å skape et positivt omdømme for både egen bedrift,

for bransjen og/eller for kommunen

• Annet

Tidligere prisvinnere er Hitramat, Hitra Turistservice, Hitra-Frøya lokalavis og Kaasbøll Boats.

Prisen er et diplom og en pengegave på kr. 15.000,-

Frist for innsending er 26. februar 2017 og forslagene til kandidater kan sendes inn via denne linken.