Hver måned kårer Hitra Fotoklubb blant sine medlemmer «Månedens bilde».

Vinner av konkurransen for januar ble Bjørn Strøm fra Filla med bildet "Ei krasafaren steinbru".

Temaet for måneden var «Sangtittel»

«Ei krasafaren steinbu» er en av det norske bandet Hellbillies slagere. Sangen skildrer hvordan en reinjeger går seg vill på fjellet i dårlig vær, og søker tilflukt i ei «krasafaren» steinbu langt unna alt og alle (krasafaren betyr «nedslitt av ytre påvirkning over lang tid»). Forfatter av den norske teksten er Arne Moslåtten. Melodien er tatt fra Mick Hanlys «Past the Point of Rescue». Kilde: Wikipedia