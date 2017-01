Teller hagefugler for tiende gang

Denne helga skal skal fuglene ved hus og hage telles. Hagefugltellingen har i år jubileum da den arrangeres for tiende gang.

Som vanlig ønsker Norsk Ornitologisk Foreng (NOF) at flest mulig deltar slik at mankan slå rekorden fra 2013, da det ble rapportert totalt 390.000 fugler fra over 7000 fôringsplasser.

Jo flere deltakere, jo bedre datagrunnlag får man får å se et mønster i bestandsutviklingen for de vanligstefuglartene om vinteren.

I tillegg er hensikten å øke interessen for fugler blant befolkningen ved å skape blest rundt denne fine aktiviteten.

Slik gjør du det

- Tell fuglene du ser ved foringsplassen eller i hagen din. Du bestemmer selv hvor lang tid du bruker, men en times tid bør være et minimum. Noter det høyeste antallet du ser av hver art samtidig.

- For å legge inn observasjoner må man skaffe seg et passord (om man ikke har deltatt tidligere). Passord får du ved å registrere deg HER.

- Når du logger deg inn oppretter du først et område. Det er den plassen du har observert fuglene. Husk også å merke av denne plassen på kartet som kommer opp.

- Når du har registret området vil skjemaet for registrering av hagefuglene komme opp. Velg artene og fyll ut de feltene som er der.

- Etter at du har valgt “registrer” vil du få spørsmål om du vil legge inn bilder.