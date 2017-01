Søkte etter savnet båt og mann med helikopter

Oppdatert klokka 21:10:

Den savnede mannen og hans båt er kommet til rette. Den savnede mannen er kommet tilrette på Frosta i Nord-Trøndelag, og er i god behold, forteller politiets operasjonsleder. Reiseruta skulle gå fra Børsa til Hitra, men båtføreren tok feil og havnet i Nord-Trøndelag.

- Vi har vært i kontakt med mannen på telefon. Han forteller at han tok feil av retningen, og så ble det mørkt, forteller operasjonsleder Anlaug Oseid til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Så han har ikke opplevd dette som dramatisk?

- Nei, ikke dramatisk i det hele tatt. Han kom seg til land og fikk hjelp av forbipasserende til å orientere seg. Nå får han ligge på et overnattingssted i natt og planlegger å kjøre hjem i morgen. Dette fikk heldigvis en lykkelig utgang, forteller Oseid.

Gikk fra Børsa med nybåten

Politiet meldte klokka 20:20 at politiet og Hovedredningssentralen jobbet med å finne en savnet båt og mann.

- Det letes i området Børsa småbåthavn og Fillan på Hitra, fortalte operasjonsleder.

Vaktleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyste til lokalavisa kl. 20:25 at de da nettopp hadde igangsatt søket.

- Vi har såvidt kommet igang med arbeidet. Vi setter inn redningsskøyta nå og vurderer helikopter. Det er også gått ut pan-melding på kystradioen, sa Lillebø til Hitra-Frøya. Pan-melding brukes for å informere andre båter i området om å se etter fartøyet.

Den savnede er en eldre mann som dro fra Børsa mellom Orkanger og Øysand ved 11-12 tida i formiddag i en nyervervet båt på 21 fot. Han skulle etter planen ha vært framme på Hitra etter rundt tre timers gange.

Ble meldt savnet av familien

Det var ifølge politiets operasjonsleder mannens familie som varslet politiet nå i kveld da han ikke var kommet fram. Operasjonsleder Anlaug Oseid sier til Adresseavisen at den planlagte reiseruta er fra Børsa via Flakk og Agdenes, deretter Leksa før ankomst Fillan utpå ettermiddagen. Politiet har vært i Børsa småbåthavn og sjekket at båten, en Viking plastbåt, har forlatt havna der.

Klokka 20:50 ble det meldt at også et Sea-King redningshelikopter var satt inn i letingen etter båten. Det er relativt rolige vindforhold i området.