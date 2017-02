Skal informere nærmere om RS Frivillig Land og RS Ung

Redningsselskapet (RS) kunne i desember i fjor fortelle at de ønsker å danne et frivillig lag på Hitra og Frøya. Nå nærmer oppstarten seg. Tirsdag 7.februar blir det holdt et informasjonsmøte om oppstarten av RS Frivillig Land Hitra og RS Ung på Kystmuseet i Fillan.

Båtførere

Laget har de valgt å kalle RS Frivillig Land og vil bestå av frivillige ildsjeler som vil gjøre en innsats for Redningsselskapet.

Disse frivillige medlemmene av Redningsselskapet vil kunne stille som båtførere på Redningsselskapets Pioneer Multi som er en del av beredskapen til blålysetatene. Laget skal i tillegg være en støttespiller i forhold til Redningsskøyta RS Horn Flyer og et eventuelt RS Ung Hitra.

- Disse vil vi utdanne gjennom kursing i båtførerprøven, førstehjelp og SRC-sertifikat for å kunne betjene VHF-radio. Vi håper også at disse frivillige da kan bidra i vårt forebyggende arbeide, og være en ressurs rundt RS Horn Flyer ved behov for en familiedag på Fillan i regi av Redningsselskapet, sommerskole, eller RS Ung lag som vi ønsker å stifte på Hitra og Frøya, kunne regionsleder i Redningsselskapet Bertil Holen fortelle lokalavisa da ideen ble lansert tidligere i vinter.

RS Ung

RS Ung er et lag i Redningsselskapet som skal drive med sjøbaserte aktiviteter for ungdom under trygge forhold.

- Man kan ta mange kurs innad i RS, være instruktør på sommerskole eller andre av våre aktiviteter, som for eksempel “Elias”, opplyser Holen videre.

Vil arrangere flere kurs

Lagene skal ha base i Gammel-Fillan hvor redningsskøyta RS Horn Flyer ligger. Holen sier han ser for seg at det bygges opp en utstyrsbase med Eliasbåt, kajakker, seiljoller, robåter og motorbåter ved basen.

- Alt er utstyr vi bruker i vårt forebyggende arbeid. Utstyret kan selvsagt lånes av andre lag og skolevesen. Vi ser for oss å arrangere sommerskole og kurset Forebyggende seilas for skoleelever. Vi arrangerer allerede båtførerkurs på Hitra, men vil forsøke å utvide tilbudet med flere kurs, som Ta roret, og Nattnavigasjon.

Informasjonsmøte

Redningsskøyta søker nå etter frivillige og engasjerte ildsjeler som har lyst til å drive med sjøbasert forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og eldre. Eller de som har lyst til å være en del av et RS Ung-lag.

Tirsdag 7.februar blir det holdt et informasjonsmøte om oppstarten av RS Frivillig Land Hitra og RS Ung på Kystmuseet i Fillan.

Mannskapet på RS Horn Flyer stiller sammen med regionleder Bertil Holen og ønsker alle interesserte velkommen.