Frøya Lensmannskontor bekrefter til lokalavisa at det har vært utført skadeverk på en bolig i Sistranda natt til søndag. 06:28 meldte huseier skadene på boligen til politiet.

- Det er skadeverk i form av at noen har knust et vindu på et hus, sier Frøya Lensmannskontor.

Politiet vet ikke hvem som står bak handlingen.