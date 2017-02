Kystbygg skal bygge omsorgsboliger

Frøya kommune skal bygge omsorgsboliger for ungdom med funksjonshemninger. Fem leiligheter med fellesareal skal bygges mellom Herredshuset og Tobb-boligene på Sistranda. Anbudsrunden ble kjørt i høst, og politikerne var invitert til å godkjenne at Kystbygg fikk anbudet. Men formannskapet ønsket å få gjennomført et planforums-møte med gjennomgang av planene for hele Sistranda før de gjorde vedtak.

Tirsdag kommer saken opp på nytt, med anbefaling om at Kystbygg får oppdraget. De har levert et bud på å bygge leiligheten for 7,553 millioner kroner, og med en byggetid på 22 uker.