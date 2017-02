Vakre hovedsteder er målet for årets lesertur

Lokalavisa har igjen samarbeidet med Orklareiser om ny lesertur med nye opp-levelser. Mandag 12. juni «kaster vi loss» og setter kursen for Værnes hvor Norwegian flyr oss direkte til Riga, hovedstaden i Latvia. Der venter en av de flotte turbussene til Orklareiser med sjåfør, og vi blir invitert til å være med til mange spennende steder og nye opplevelser, forteller han.

Riga

Riga er et økonomisk og kulturelt senter i Baltikum. Hele det gamle Riga står på Unescosverdensarvliste, og det er velfortjent! Forøvrig består byen av over 700 vakre jugendbygninger, og midt i sentrum ligger Europas største markedshaller. Tre høye kirkespir troner over den gamle bydelen, Vecriga. Her er det åpne plasser, trange gater og nærmest bilfritt.

Tallinn

Tallinn er Estlands hovedstad, en klassisk hansaby med tårn, spir og ringmur. Den imponerende bymuren rammer inn gamlebyen med sine godt bevarte middelaldermiljø. Byen kalles med rette Østersjøens Dronning og har mye å by sine besøkende. Navnet Taanilinn betyr danskebyen og stammer fra 1200-tallet, da det nordlige Estland var under dansk styre. Navnet ble endret til Tallinn, og i 1991 ble byen hovedstad i den uavhengige republikken Estland. Byen deles inn i en øvre og nedre del. I den øvre delen finner vi Toompaborgen, Parlamentsbygningen og den flotte russiskortodokse katedralen. I den nedre delen av gamlebyen finner vi trange gater og vakre fargerike hus, og et av de eldste rådhusene i Nord-Europa.

Helsingfors

Helsingfors er hovedstaden i Finland og ligger helt sør i landet, og den er annerledes enn de andre hovedstedene i Norden. De fleste som kommer til Helsingfors blir helt betatte, for her er det en rekke med spennende museer, restauranter og barer, andre flotte severdigheter, og gode shoppingtilbud.

Helsingfors, som kan smykke seg med tittelen Europas nordligste hovedstad, er litt svensk, litt russisk, men mest av alt veldig finsk! På vår sightseeingtur her skal vi blant annet se Olympiastadion fra sommer OL i 1952, den spesielle Tempelplassen kirke, Senatstorget og mye mer!

Stockholm

Lørdag 17. juni setter vi kurs for Stockholm. Byen blir gjerne omtalt som Nordens vakreste hovedstad der den ligger majestetisk til på store og små øyer mellom Mälaren og Østersjøen. På vår rundtur skal vi blant annet besøke Vasamuseet med det kjente krigsskipet Vasa og vi får se Kungliga Slottet, Riddarholmskyrkan, Riddarhuset og Stadshuset for ånevne noe.

Etter et interessant opphold i Stockholm flyr vi direkte til Værnes.

