Sykehjemmet feiret livsglede-sertifiseringa med boller og barnebesøk

På senhøsten i fjor ble Frøya sykehjem og Hitra sykehjem sertifisert som såkalte livsglede-sykehjem. Sist fredag feiret sykehjemmet på Frøya sin nye status med en skikkelig fest.

- Vi startet dagen med å få besøk av livsgledebarnehagene på Frøya, som var rundt på alle avdelingene. De sang fine sanger for oss. De fikk kose seg med boller og brus før de dro herfra. Varaordfører Pål Terje Bekken holdt en fin tale, hvor vi fikk høre hvor viktig dette arbeidet vi gjør er, og hvor stolt de er over jobben vi har gjort. Samtidig med diplomet fikk vi ansatte et gavekort på 5.000 kroner, som skal brukes til felles kos, forteller Peggy Alise Johansen ved sykehjemmet.



Under for pensjonærene holdt kulturskolen en konsert.

- De var kjempeflink, og vi gleder oss allerede til neste besøk, sier Johansen.





Prosessen ved sykehjemmene startet tilbake i fjor. Tanken bak et livsgledesyke-hjem er at naturlige aktiviteter tas inn i beboernes hverdag. Det er ni kriterier sykehjemmet må fylle for at sertifiseringen kommer i orden. Blant disse er krav om at beboerne skal komme ut i frisk luft, samarbeid med skoler og barnehager, og at beboerne skal tilbys kontakt med dyr.