I januar gikk Nordland over til kun digital radio og FM-sendingene ble slukket. Snart er det klart for andre slukkeregion, som det kalles. Her står Trøndelag og Møre og Romsdal for tur. Etter 8. februar sendes ikke riksdekkende radio over FM her heller.

Ta en titt i denne interaktive grafikken, som teller ned til slukkingen. Her kan man også se hvilke kanaler som forsvinner og hvilke som får fortsette en stund til.