Vil bruke helse-ressursene på nye måter

Tirsdag kveld sist uke var det orienteringsmøte på Mausund. I dag mandag (6.februar) er det nytt folkemøte, denne gang i Frøya kultur- og kompetansenter på Sistranda.

Bruker ressursene på nye måter

Målet med morgendagens omsorgstjenester er bl.a. å bruke ressursene på nye og andre måter enn det man gjør i dag.

Tjenester skal skapes sammen med brukerne, og man skal legge til rette for at brukerne i større grad skal klare seg lengre hjemme.

Kommunen ønsker skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Målsetningen for bruk av velferdsteknologi er at innbyggerne i Frøya kommune skal kunne bo lengre hjemme ved hjelp av teknologiske løsninger, og oppleve trygghet og større mestring i sin hverdag.

F.eks kan trygghets- og sikkerhetsteknologi bidra til at brukere opplever økt trygghet, sikkerhet og mestring.

Teknologi kan også forenkle kommunikasjon mellom bruker, pårørende og omsorgspersoner.

Ressurs i eget liv

Videre mål er å skape et tjenestetilbud sammen med brukerne, og legge til rette for at brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv.

I tillegg til å yte nødvendig pleie og omsorg, skal man også bidra til å skape et positivt innhold i hverdagen til den enkelte.

Kommunens fagpersonell skal i enda større grad jobbe med rehabilitering, aktivisering, egenmestring og veiledning til pårørende som trenger det.

Moderne lokaler og boformer

Nytt helsehus og bofellesskap med heldøgns bemanning står på planen.

Benevnelsen sykehjem går over til benevnelsen helsehus, og skal omfavne alle aldergrupper og behov. Hvilke tjenester og hvilke servicetilbud det fremtidige helsehuset skal inneholde, skal avklares i løpet av første halvår.

Plassering av nytt helsehus og nye omsorgsboliger er ennå ikke vedtatt i kommunestyret, men det signaliseres en sentrumsnær plassering, hvor helsehus og omsorgsboliger bygges i tilknytning til hverandre.

Byggetrinn 1 omfatter utbygging av bofellesskap med heldøgns bemanning samt helsehus.

Ferdigstillelse av helsehus og bofellesskap med heldøgns bemanning er avhengig av tomtevalg og byggeprosess.

I byggetrinn 2 er planlagt utbygging av bofellesskap med muligheter for heldøgns bemanning.

Ny omsorgstrapp

Omsorgstrappa viser fem omsorgsnivåer på kommunens helse- og omsorgstjenester.

Grunnmuren i omsorgstrappen skal være et tankesett om at alle brukere er ressurser i eget liv , og at de selv skal få avgjøre hva som er viktige aktiviteter i livet sitt.

Trinn 1 og 2 i omsorgstrappen inneholder helsefremmende og forebyggende tiltak med informasjon, rådgiving og tilrettelegging i eget hjem.

Neste trinn er egen bolig med hjemmetjenester med økt satsning på hjemmebaserte tjenester.

Trinn 4 i omsorgstrappen innebærer omsorgsbolig med tilgang til bemanning

Femte og siste trinn i omsorgstrappen omfatter langtidsplass ved helsehus, korttidsplass ved helsehus, avlastningsplass ved helsehus/barnebolig og bofellesskap med heldøgns bemanning.