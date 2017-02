Kommunalsjef for oppvekst i Frøya, Roger Fredheim, har sagt opp sin stilling.

Dette fortalte rådmann Svanhild Mosebakken i sin orientering til formannskapet i dag, tirsdag.

- Fredheim leverte sin oppsigelse 1. februar, og vil jobbe ut oppsigelsesperioden ut april.

I en melding sendt ut fra rådmannens kontor i dag, til kommunens virksomhetsledere og politikere samt media, skriver rådmannen:

- Roger Fredheim informerte ledelsen for en tid tilbake om at han søkte jobber nærmere Trondheim av private årsaker. Vi har vært klar over at det bare har vært et tidsspørsmål før han ville si opp. Han har likevel stått på i perioden og han skal jobbe ut oppsigelsestiden, dvs. ut april måned.

Rådmann Mosebakken skriver også at Fredheim har løftet oppvekstsektoren på Frøya.

- Vi starter nå med å rekruttere en ny kommunalsjef som skal viderefører det arbeidet som er gjort. Alle vi som har arbeidet sammen med Roger vil savne han. Det har vært en glede å arbeide sammen med han og vi ønsker han lykke til videre.