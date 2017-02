Har mobilisert rekordmange bøssebærere på Frøya

Onsdag ble årets «Krafttak mot kreft» i øyregionen sparket i gang ved Guri Kunna vgs. sine to skolesteder, Frøya og Hitra.

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon og gjennomføres i samarbeid med landets russ.

Mulig å tangere fjorårets rekord?

Aksjonsleder Petter Spolén fra Kreftforeningen besøkte i dag begge øyene for å informere nærmere om årets aksjon og han kunne fortelle elevene at det ble satt ny innsamlingsrekord i fjor med til sammen 141 000 innsamlede kroner på Frøya.

- I år er dere betydelig flere bøssebærere enn i fjor. Dermed tror jeg det er mulig for Frøyarussen å slå fjorårets enorme sum, smilte aksjonslederen.

Russens innsats har mye å si

Petter Spolén kunne videre fortelle at han av og til får høre « hva betyr det om jeg er med ?» fra russen.

- Men noen hundrelapper her og der utgjør faktisk en ganske stor forskjell. Russen og det norske folk fikk i fjor samlet inn hele 35 millioner kroner til "Krafttak mot kreft".

Kreft rammer vilkårlig og hver dag er det 90 personer som får beskjed at de har fått kreft her i Norge.

- Heldigvis er det omtrent 70 % av de som får diagnosen kreft som vil overleve, dette blant annet takket være forskning og innsatsen til landets russ.

Kan bli opptil 100 bøssebærere

Aksjonsleder for russen på Frøya, Vegard Andersson, kunne etter kick-offen forteller at de har sytti registerte bøssebærere så langt.

- Får vi med nær sagt alle som er russ på Frøya i år, blir vi nærmere hundre bøssebærere. Det er naturlig å tro at jo flere vi blir, jo mer penger kommer inn til årets «Krafttak mot kreft» derfor har svartrussen og rødrussen valgt å gå sammen og mobilisere flest mulig til å stille opp.

Johanne Storø som er russepresident for svartrussen på Frøya og Nils Hauan som er russepresident for rødrussen på Frøya, forteller at det er et stort engasjement for kreftsaken blant medelevene.

- Ungdomsmiljøet på Frøya har selv blitt rammet av kreft de siste par årene. Det har åpnet øynene våre når ungdommer på vår egen alder går bort eller blir rammet av kreft, derfor vil vil bidra til økt kreftforskning, sier ungdommene.

- Bade skal vi uansett ikke

Russen på de to ulike skolestedene skal i løpet av mars fronte hver sin aksjon, og konkurrer mot hverandre om hvem som får inn høyest sum.

Nytt i år er at det blir en digital innsamling, det vil si at man enkelt kan donere penger til aksjonen på Frøya og på Hitra selv. Og det blir enklere å følge med hvor mye penger som kommer inn underveis i aksjonen.

Russen oppfordres også til å utfordre næringslivet til å bidra. Første skole til 50 000 kroner vinner heder og ære og en pokal.

- Det skal bli spennende å se hvor mye vi får inn i løpet av aksjonsperioden, sier Vegard Andersson og legger til at de ikke har satt en bøssedato for Frøya ennå.

De håper og tror de skal klare å slå Hitras sum også denne gang. I hvert fall om de får engasjert det lokale næringsliv på Frøya, legger Johanne og Nils til.

- Og blir det badeutfordring på ny i år slik at det tapende skolestedet må hoppe i sjøen, så kan vi godt bli på det. For bade skal vi uansett ikke. Hitterværingene kan allerede begynne å belage seg på at det blir en kald og våt opplevelse å tape for oss på Frøya, smiler de tre.