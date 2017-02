- Kreft bryr seg ikke, men det gjør Guri Kunna-russen

Russen ved Guri Kunna videregående skole, Hitra, kunne under dagens kick-off for innsamlingsaksjonen "Krafttak mot kreft" fortelle at de har en ekstra drivkraft rundt det å samle inn mest mulig penger til Kreftforeningen i år.

- Vi har en medelev som har fått kreft, noe som motiverer oss alle til å gjøre en ekstra innsats, forteller aksjonsleder på Hitra, Maja Kucharska.

Hun legger til at russen på Hitra er glade for at de får muligheten til å bidra i "krafttaket mot kreft".

Pengene skal i år gå til forskning, og til nye medisiner og behandling til de som faller utenfor den gode statistikken og lider av uhelbredelig kreft.

- Vi håper øyværingene støtter opp og gir til en god sak.

Kan summen fra 2015 overgås?

På Hitra ble det i fjor samlet inn 107 000 kroner av russen, på Frøya ble det samlet inn 141 000 kroner.

Året før, i 2015 kom det inn hele 780 000 kroner til Krafttak mot Kreft fra øyværingene og lokalt næringsliv.

- Det er knapt noen andre kommuner i landet som har klart å matche det. I år har jeg skikkelig trua på at rekordsummen kan overgås, sa aksjonsleder i Kreftforeningen, Petter Spolén under dagens kick off.

Digital innsamling

Selv om de har blitt til en videregående skole skal russen ved Guri Kunna vgs. fronte hver sin aksjon på de to ulike skolestedene, og konkurrer mot hverandre om hvem som får inn høyest sum.

Nytt i år er at det blir en digital innsamling, det vil si at man enkelt kan donere penger til aksjonen på Hitra og på Frøya selv. Og det blir enklere å følge med hvor mye penger som kommer inn underveis i aksjonen.

Russen oppfordres også til å utfordre næringslivet til å bidra. Første skole til 50 000 kroner vinner heder og ære og en pokal.

- Vi på Hitra har tjuvstartet litt og allerede opprettet en aksjonside (ekstern lenke til Hitrarussens digitale innsamlingsaksjon), forteller aksjonsleder Kucharska.

Per dags dato har Hitrarussen samlet inn 4850 kroner.

Bedriften El-Konsult AS er blant de som har gitt sitt bidrag og støtter saken med 100 kroner per ansatt.

De oppfordrer alle andre bedrifter til å gjøre det samme.

På nettsiden kan andre Hitra-bedrifter gi sitt bidrag, Frøyarussen blir også å opprette sin egen aksjonsside.

- Vi er takknemlige for hver ei krone vi får inn og det er flott om noen vil legge inn noen kroner via aksjonssiden vår, men hitterværingene må også huske å holde av litt mynt og lapper til vi bøssebærerne kommer rundt på Hitra torsdag 16. mars, legger aksjonsleder Maja til.

- Vi håper selvfølgelig også på å få inn nok penger slik at vi slår Frøya og slipper å bade i sjøen etter endt aksjon.