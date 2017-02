Stiftelse til beste for vanskeligstilte barn og unge deler ut nye midler

Sigmund Wolds stiftelse skal i år på ny dele ut nye midler til vanskeligstilte barn og ungdom i Frøya kommune.

Alle som faller inn under formålet til stiftelsen er velkomne til å søke om midler, søknadsfristen er satt til onsdag 15.mars.

Opphavsmannen til stiftelsen er Sigmund Wold.

Han ble født 16. september 1941 og vokste opp på Sauøya sammen med mor, far og fire søsken. Familien livnærte seg ved fiske. Da Sigmund ble voksen flyttet han til Oslo. Han var bosatt på Østlandet hele livet, de siste årene i Løten kommune i Hedmark. Sigmund Wold gikk bort 14. mars 2013, 71 år gammel.

I 2010 vant Sigmund Wold en stor pengesum i lykkespill. Kort tid etter skrev han testament hvor han besluttet at hoveddelen av denne formuen skulle tilfalle en stiftelse til beste for vanskeligstilte barn og unge i kommunen hvor han vokste opp, Frøya.

Her er Sigmund som vant 33 millioner kroner på nettspill Fra å ha levd en anonym tilværelse som snekker, er Sigmund Wold et hett navn i dag.

- Han må ha vært veldig glad i Frøya, og han må ha visst om hvordan det er å vokse opp og ha lite. Jeg har vært og blitt vist rundt på Frøya i dag, og skjønner at man stort sett er ganske holdne her. Men kanskje er det desto vanskeligere for dem som faller utenfor da, sa lederen i Sigmund Wolds stiftelse, advokat Anders Hoel, da han besøkte Frøya for to år siden.

Realisere prosjekt de trolig ikke ville fått til ellers

Stiftelsen mottok det første året (i 2015) fire søknader.

Hoel forteller at de ikke går ut med hvem søkerne er eller hva det er de konkret har søkt om, men kan bekrefte at det er kommet inn søknader i fra både enkeltpersoner og i fra lag/foreninger.

Tre av søknadene fikk støtte på til sammen 142 150 kroner.

- Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra de som har fått innvilget penger?

- De har vært veldig positive og selvfølgelig veldig glade over å ha mottatt midler. At stiftelsen til dels har dekket opp hele summen de har søkt om, gjøre det mulig for dem å sette i gang prosjekt de trolig ikke ville ha fått til ellers, fortalte Hoel lokalavisa.

Stiftelsen kunne også fortelle at de kan dele ut 4-500 000 kroner i året til ulike formål.

- Ingen grunn til ikke å søke

- Vi ønsker oss mange søknader og oppfordrer alle som tror de kan være innenfor Sigmunds formål, om å søke til oss. Det verste som kan skje er at man får tilbakemelding på at søknaden ikke er innenfor eller at man oppfordres til å søke igjen til neste år. Det er i så fall ingen grunn til å la være å søke, oppfordrer Hoel.

Søknadsskjema med informasjon fåes ved Frøya Frivilligsentral, på helsestasjonen og på Servicekontoret i kommunehuset.

Skjemaet kan også lastes ned her (ekstern link).