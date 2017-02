Leserturen utsolgt på under fire timer

Onsdag var salgsstart for årets lesertur med lokalavisa Hitra-Frøya. Fra det annonserte tidspunktet til alle plassene var utsolgt, gikk det bare mellom tre og fire timer.

Orklareiser, som organiserer turen for lokalavisa, forteller at 40 personer ringte.

- Det er gode muligheter for at de fire på ventelista også skal få bli med på turen. Det er antall flyseter som er flaskehalsen, men vi tror dette skal ordne seg og tar kontakt med flyselskapet over helga. Turbussen er ikke problemet, den har 50 seter, sier daglig leder i Orklareiser, Hugo Storsand.

Det er åpenbart at årets reisemål er populært reisemål. Turen går fra Hitra og Frøya til de baltiske landene med byene Riga og Tallinn, og videre til Helsingfors og Stockholm. Turstart er 12. juni.