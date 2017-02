Arrangerer felles skøytedag lørdag

Trygg is og gode skøyteforhold gjør at det i morgen, lørdag 11. februar arrangeres skøytedag for alle interesserte i Vassbukta på Kverva.

Det er Kverva/Nordskag Velforening som står bak initiativet og de stiller for anledningen med varm grillhytte og varm grill, samt gratis kaffe og kakao.

- Noe å legge på grillen må hver enkelt sørge for selv, samt skøyter, varme klær og godt humør, sier arrangørene og legger til at det blir lys fra lyskastere utover ettermiddagen.