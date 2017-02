Hjerte-smerte, hiphop-dans og idrettsglede i forestilling nummer to

Forestilling nummer to av tre under årets UKM lokalt, ble ledet av konferansierene Marit Voldsund Fjeldvær og Hege Strøm Reitan.

Idrettsglede og country

Det var «Musikalgjengen» som denne gang fikk æren av å starte sceneunderholdningen med Gabriëlla Lukassens låt «Idretten er her».

Ingrid Eriksen-Støen fremførte forskjellig type dans som innslag nummer to, før det ble country fra Margaret Larsen Sørgård med Dolly Parton-klassikeren Jolene.

Som fjerdemann på scenen hadde Kristoffer Pachov også valg seg en hjerte-smerte låt. Pachov hadde en visuelt interessant fremføring av Michael Bublés låt «All of me» før Lone Kristiansen fremførte den tankevekkende monologen «Appelsinpiken» skrevet av forfatter Jostein Gaarder.

Emely Kristin Nordvik og Solrun Skarsvåg fremførte deretter sammen låten «En gang uti desember», før gruppa Switch fremførte hiphop-dans i Frøya kultur- og kompetansesenter. Switch består forøvrig av åtte dansere; Alida Annie, Chanoknon Poonsawat, Elena Gipling, Gjerta Moen Aune, Johanna Skarsvåg, Kim Anh Abalo Phan, Maria Demina og Petang Pronpinun.

Avslutningen på forestilling to var med Elvis Presley-låten «Can´t help falling in love" og den var det Helle Glørstad (vokal) og Frida Johnsen (piano) som sammen fremførte.