UKM 2017 i fra scenekanten ble avsluttet slik

Åpningsnummeret i forestilling tre var det Frøya skolekorps som sto for og de fremførte låten «Istanbul» som de nylig også fremførte under Trøndersk Mesterskap for korps i Trondheim.

Sigurd Sandvik Kristiansen fremførte deretter Adeles låt «Turning Tables» før det var duket for lyrisk dans av «Silk» bestående av Alisa Mellemsæther og Viola Erlingsson.

Hege Strøm Reitan opptrådte med sin egenkomponerte låt «Klara» før det på storskjermen ble presentert en video av Oresta Stasiukeviciute som omhandlet 4H.

Deretter var det fx2-jentene Maria Demina og Sara Skaget sin tur til å fremføre låta «Can´t help falling in love».

Slow pop dans var neste på programmet, koreografi og dans laget og fremført av Elena Gipling.

Reinalda Gecaita hadde gjort Britney Spears hiten «Toxic» om til sin egen ved å gjøre låten saktere og mer jazzaktig.

Chanoknon Poonsawat og Pornpinun Anunnitipat opptrådte med slowpoppin-dans, før bandet Håplaus ved Erlend Johnsen, Remy Aune og Syver Lie Rønningen avsluttet en innholdsrik UKM-dag.

Ingen tvil om at flere gryende talent fikk utfolde seg på UKM-scenen i Frøya kultur- og kompetansesenter også i år.

Det blir i løpet av lørdagskvelden offentliggjort hvilke opptredener som går videre til Fylkesmønstringen. Lokalavisa blir å legge ut listen.