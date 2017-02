Kunne endelig gjenåpne «kafeen» etter brann

Det var i oktober i fjor at Jokerbutikken i Knarrlagsund ble rammet av brann.

Butikken måtte deretter stenge en periode og renoveres.

Gjenåpnet "Kaffekroken"

Gleden i lokalmiljøet var stor da butikken omsider kunne åpne for handelvirksomhet igjen, men det var først denne lørdagen at kjøpmann Silje Bjørstad og resten av de ansatte kunne gjenåpne hele butikklokalet sitt og et av grendas møteplasser «Kaffekroken». Her har det blant annet blitt holdt en populær strikkekafé tidligere.

Silje Bjørstad kunne fortelle at de var glade for at så mange hadde tatt turen innom nyåpningen av "Kaffekroken" designet av interiørdesigner Eva Strøm Jørgensen.