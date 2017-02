Må passe på søppelplassen i 30 år

Fra 1. januar har Fylkesmannen godkjent at Hitra kommune kan gå over til såkalt etterdrift av den nedlagte søppelplassen i Aurdalen. Etterdrifta er satt til 30 år. Det betyr at kommunens driftsavdeling i de følgende 30 åra må gjennomføre :

Prøvetaking av sigevann og sedimenter

Beregning av sigevannsmengde

Gassmålinger

Setningsmålinger

Generell tilsyn/inspeksjon av området og installasjoner ifm deponiet

Overvåking av resipient (bekker, myrer, sjø o.l.)

Årlig rapportering med vurdering av analyser og ulike målinger

Dette har Hitra kommune kunngjort på sin hjemmeside.