Passerte milliard-overskudd for første gang

NRS rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et fjerde kvartal i konsernets historie. Operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2016 ble 101 millioner kroner og en EBIT pr. kg på 26,83 kroner.

Styret foreslår et ordinært utbytte på 9,50 pr. aksje, skriver selskapet i en børsmelding tirsdag morgen.

Frøya-baserte Gåsø Næringsutvikling, med Helge Gåsø i spissen, er største aksjonær i NRS med en aksjepost på 15,04 prosent. Også Måsøval Eiendom AS, med Lars Måsøval i spissen, har en eierpost på 8,28 prosent.

Over milliarden

– I regnskapstallene for 2016 har vi passert to milepæler. Den ene er at årsoverskuddet etter skatt ble på en milliard kroner og den andre er at bokført egenkapital ble på to milliarder kroner, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

For hele 2016 har NRS 4 224 millioner kroner i driftsinntekter og oppnådde en operasjonell EBIT på 641 millioner kroner og et resultat før skatt på 1 172 millioner kroner. Resultat pr. aksje før virkelig verdijustering ble på 19,87 kroner for 2016.

Resultatet før skatt og virkelig verdijusteringer for fjerde kvartal ble på 280 millioner kroner, etter at det er inntektsført en gevinst fra finansielle eiendeler på 155 millioner kroner.

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt før fastpriskontrakter 35,65 kroner. Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt før fastpriskontrakter på 31,26 kroner mot NOK 3,63 i tilsvarende kvartal i fjor.

Lav tilbudsvekst

NRS slaktet 4 692 tonn sløyd vekt i kvartalet, en reduksjon på 43 prosent fra tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 2 612 tonn i Region Nord og 2 080 tonn i Region Sør. For 2017 forventes slaktevolumet å bli 34 000 tonn, som er en økning på 27 prosent fra 2016.

– Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene. For 2017 forventer vi en økning i tilbudet på verdensmarkedet på 1-3 prosent. Dette gir grunnlag for et fortsatt positivt markedssyn for 2017, uttaler Charles Høstlund.