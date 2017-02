Trøbbel med papiravisleveringa i dag - her er eAvisa

Det har vært trøbbel med adressering og pakking av papiravisene ved trykkeriet i går kveld og natt, noe som dessverre rammer distribusjonen av lokalavisas papirutgave tirsdag.

Budene jobber så godt de kan for å finne fram til rett postkasse og vi håper flest mulig får avisa si i løpet av dagen.

eAvisa - den digitale fullversjonen av papirutgaven - er tilgjengelig her via nettet. eAvisa er inkludert i prisen for alle abonnenter. Last den ned her eller gå inn via Les eAvis-knappen i toppen av nettavisa.