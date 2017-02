Kan bli mulig å realisere nytt klubbhus i løpet av året 

NMK Frøya har lenge jobbet med å realisere et nytt klubbhus på motorsportbanen på Flatval og har et håp om at byggingen kan starte i løpet av høsten.

Lokal entreprenør bidrar

- Et klubbhus har lenge vært savnet, både som en sosial møteplass for ungdommen og ikke minst under våre større arrangement, forteller NMK Frøyas styreleder, Stig Tore Sørli.

Per i dag har de kun tilholdssted i garasjen som er satt opp på en gammel hangarmur.

Sørli forteller at de har innhentet pris fra en lokal entreprenør i fra øyregionen som ønsker å hjelpe dem realisere planene.

- De har sagt seg villig til å bidra med 500 000,- i sponsing slik at vi kommer i mål.

Slik er planene for «signalbygget»

Klubbhuset på totalt ca 650 m2, er tegnet i to etasjer og tenkt å bli et «signalbygg» for klubben.

1. etasje vil huse garderobeanlegg med dusjer og toalett, lager, verksted for gokart og biler og ett større klasserom.

- NMK Frøya ønsker nemlig at klubbhuset skal være en mulig alternativ læringsarena for skoleelever, ungdom og blant annet voksne med spesielle behov, forteller styrelederen.

- Vi har blant annet spurt Sør Trøndelag Fylkeskommune om de kan tenke seg å bidra i form av leie. Dette har blitt svært godt tatt i mot fra ledelsen og de ser for seg å bruke både arena og klubbhuset på sikt. Vi håper også at trafikkskoler vil kunne bruke anlegget og klubbhuset vårt.

2. etasje blir et «vrimleareal» med både kiosk og kantine, toaletter samt ett møterom/kontor. Bygget er også tenkt å være universelt utformet og blant annet være utstyrt med heis.

- Glassfasaden i front vil bli plassert slik at brukere og publikum kan se utover hele banen. Klubbhuset vil åpne en helt annen verden for oss, da vi blant annet blir å kunne søke om å arrangere enda større arrangement hos oss.

Jobber med å innhente mer midler

Bygget har en total kostnadsramme på ca 7,5 mill. der spillemidler som er forskuttert fra kommunen kommer inn under dette, forteller Sørli.

- Økonomisk sett så er vi per i dag ett stykke unna å få realisert klubbhuset, men dette blir en jobb for styret å innhente midler enten i form av gaver eller tjenester. Klubben må også kunne bidra økonomisk, og ikke minst når det gjelder dugnader for å få realisert dette. Men går alt i orden blir det byggestart i høst.

Noe lokalt næringsliv har allerede sagt seg villig til å bidra enten i form av midler eller gaver og lignende, forteller styrelederen videre.

- Øyregionen har dessuten per i dag ett helt fantastisk næringsliv, så her håper jeg at «alle» kan være litt rause og gi et bidrag. Vi setter stor pris på all den økonomiske støtten vi kan få.

NMK Frøya har opprettet en konto øremerket nytt klubbhus med følgende kontonummer: 4224.06.56897

Hårete mål videre

I 2011 ble det laget en handlingsplan for NMK Frøya fra 2011-2017.

- Denne har klubben til dels fulgt opp til punkt og prikke, derfor er det i år satt en ny handlingsplan for perioden 2017-2022 med en del «hårete mål», som vi også har tenkt å klare. Økonomisk sett er klubben på riktig vei, men det må jobbes knallhardt fremover skal vi fortsette den gode trenden, sier Sørli.

Han benytter anledningen til å takke styret i NMK Frøya for tilliten har har fått, og sier han er meget stolt og ikke minst ydmyk over å få være en del av NMK Frøya-familien.

Sørli takker også de som bidrar til at klubben er der den er per i dag, og ikke minst næringslivet i øyregionen for deres bidrag til klubben.

- Uten dere har ikke dette vært realistisk.

Videre sier Sørli at 2017-sesongen ser meget bra ut, og det før den i det hele tatt har startet. Det kommer til å bli mye aktivitet på motorsportbanen i tiden som kommer.

- Vi vil også i år bidra slik at mennesker fra Øvergården, Moa og Øytun kan komme å kjøre gokart hos oss. Dette ble svært godt tatt i mot av brukere i fjor, og enkelte av brukerne skjønner ikke hvorfor vi ikke kan ha åpent hele året. Denne brukergruppen er også hjertelig velkommen til å ha sosiale kvelder i lag med oss i det nye klubbhuset når den tid kommer, avslutter styreleder i NMK Frøya, Stig Tore Sørli.