Tjente godt tross luseproblemer

Salmar tjente 21 kroner per kilo produsert laks i fjor. Det er 11 kroner mer enn året før.

Men selskapet kunne tjent enda mer hvis de hadde solgt mindre laks på kontrakt, og dersom de ikke hadde store kostnader med å fjerne lakselus. Det kommer frem i en pressemelding fra Salmar om resultatene fra fjerde kvartal 2016.

- Fjerde kvartal har vært et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Region Nord-Norge leverer meget gode resultater, mens resultatet i region Midt-Norge er påvirket av den biologiske situasjonen. SalMar har iverksatt en rekke tiltak for å håndtere situasjonen og fiskevelferden har blitt ivaretatt på en god måte gjennom kvartalet. Investeringer i ikke-medikamentelt behandlingsutstyr og bedret tilgang på leppefisk har i tillegg styrket både kapasitet og beredskap. Tiltak for å håndtere lusesituasjonen er kostnadskrevende og en utfordrende biologisk situasjon over lengre tid har påvirket produksjonskostnaden betydelig. Situasjonen er imidlertid bedre sammenlignet med samme periode i 2015, sier konstituert konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar.



Witzøe sier at de også har tapt på at EU- ikke godkjenner norsk økologisk laks.

- Det negative resultatet i salg og prosessering skyldes i all hovedsak at 60% av volumet ble solgt på kontrakt til priser godt under gjennomsnittlig spot-pris i perioden. I tillegg gjør en fortsatt manglende implementering av EUs økologiregelverk i EØS-avtalen at norske produsenter ikke kan merke fisk som økologisk inn mot EU-markedet. Dette skaper en markedsmessig utfordrende situasjon med tilhørende tapt prispremium. SalMar imøteser en snarlig løsning nå som både norske og islandske myndigheter har sagt seg villig til en slik implementering, sier Witzøe blant annet.

Salmar forventer å tjene godt også i år.

- Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av 2016, ventes det en økning i globalt tilbud av atlantisk laks på 2 prosent i 2017. Kombinert med sterk etterspørsel indikerer dette et stramt laksemarked med utsikter til fortsatt høye laksepriser og god inntjening.