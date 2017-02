-Jeg drev Volden Sag og Høvleri, men nå er jeg pensjonert. Nå jobber jeg bare når jeg selv ønsker, fastslår Eriksen og forteller videre at han har holdt på i godt over to timer i dag.

Steinar Eriksen forteller ivrig om prosessen han går gjennom når han lager byggematerialet, helt fra treet står oppreist, til det er spikret på husveggen. Han pensjonerte seg for noen år siden, men klarer å presse inn litt hogst likevel.

-Jeg liker prosessen, jeg. Det som ikke kan brukes til materialet hogger jeg opp og lager ved av. Som du ser blir jeg varm og svett av jobben og. Veden varmer flere ganger, vet du, ler Eriksen.

Traktoren har vært med han i mange år, faktisk er den over femti år gammel.

-Før i tiden lagde de ting for at de skulle vare. Det er ikke som det er idag, at ting er laget for å bli ødelagt slik at du må kjøpe nytt hele tiden. Så denne traktoren har vært en god følgesvenn, sier han og gir traktoren et klapp på setet, og fortsetter:

-Når jeg har kvestet trærne sleper jeg stammene etter traktoren bort til saga og lager materialet eller ved. Det kommer litt an på tykkelsen på stammen hva hvert enkelt tre ender opp med å bli til slutt.