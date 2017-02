Nydelig treretter på Poseidon

Hovmester Livijus beklager at ting står litt på hodet, når vi kommer til siste bordsetning onsdag. Aldri har restaurant-klassen ved Guri Kunna tatt imot så mange gjester som under årets restaurantuke. Denne kvelden har de 100 gjester til bords.

- Det var nydelige kamskjell, lyder det fra nabobordet, i det vi får satt oss ned for å studere a la carte-menyen til Poseidon restaurant. Selv om vi kunne valgt lettrøkt lakseloins eller panert scampi med mangosalat, blir valget av forrett det samme som på nabobordet.

Og kamskjellene er virkelig nydelige. De serveres med trøffeltare, ertepure, gulrotpure og soyasmør. Vi klarer ikke å lokalisere trøffeltaren på tallerkenen, og får forklart at dette er et krydder de har utviklet som en del av tareprosjektet skolen har, og som er drysset over skjellene. Vi skal ikke påstå at vi kjente noen taresmak av skjellene, men både erte- og gulrotpureen bidro til å løfte smaken på den perfekt stekte muskelen.

Vi hadde bestemt oss for å ha den baconsurra hjortemedaljongen til hovedrett. Men de har gått tomme for hjort. Sånn er det når man kommer til siste bordsetting. Dermed blir det lammeskav servert med aspargesbønner, gulrotblomster, tyttebærrømme, kremet soppsaus og urtebakte poteter. En deilig rett, der tyttebærrømmen skaper en ekstra piff. Ved nabobordet spørres det etter oppskrifta på den, og vi får vite at dette sannsynligvis er noe av det enkleste å lage av det vi får på tallerknene denne kvelden: det er tyttebær rørt inn i rømme - uten noen hemmelige ingredienser.

Det var en solid posjon med lam, og vi har ikke alt for mye plass igjen når det kommer til desserten. Pavlova med salt karamellsaus. krem og friske frukter høres veldig godt ut, men når vi får se størrelsen på pavlovaene som serveres, faller valget på en mer konsentrert søtsak: sjokoladefondant. Den skulle vært servert med vaniljeis, men mulig de også hadde gått tomme for det også, og vi fikk en fruktis/sorbet i stedet. Den var litt hard, og ble det eneste lille minuset ved den ellers så perfekte treretteren. Men selve sjokolade-fondanten: dæven! Vi gjør hull på skorpa, og det renner en deilig sjokolademasse ut. Både smak og konsistens er helt perfekt.

Det eneste som vitner om at det ikke er en profesjonell restaurant er regninga. Å betale 360 kroner for en nydelig treretter er jo egentlig alt for billig.