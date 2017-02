Om svært kort tid stenger Emilies hus for godt

Møbel , interiør- og gavebutikken Emilies hus på Sistranda avvikler i disse dager driften.

Aller siste åpningsdagen blir i morgen, fredag 17. februar, forteller butikken via sin Facebook-side.

Oppfordrer til bruk av lokalbutikkene

Emilies hus skriver videre at de vil takke alle som har handlet hos dem og bidratt til at Emilies hus har bestått på Frøya i 10 år.

Hovedaksjonærene i Emilies hus er Valborg Bekken og Stig Bremnes.

Emilies hus opplyser i tillegg at de som har bestilt varer hos dem vil bli kontaktet nærmere når varene ankommer, og det som blir igjen av interiør blir gitt til Marits hjertesak som holder loppemarked i Nesset grendahus denne helgen.

- Vi håper at kundene fortsatt vil være lokalpatrioter og støtte opp omlivligerom.no. Det er utrolig viktig å handle lokalt for at vi fortsatt skal bevare våre lokale butikker, avslutter Emilies hus.

Ny interiørbutikk i lokalene

Livlige rom blir å starte opp i de tidligere Emilies hus-lokalene på Stjernesenteret den 1. mars.

Livlige rom er også en interiørbutikk som tidligere kun har eksistert som nettbutikk, men det i tre år. Bak står damene Rakel Vatn Sørli og Vibeke Ølstøren. De blir å selge interiør-artikler av stort og smått, og vil etterhvert bygge opp en lagerbeholdning med tepper og møbler. I tillegg selger de utvalgte typer søtsaker, klær og støvler.