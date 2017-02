- Full utbygging fordrer nye skolegrenser

Den nye skole- og barnehagebruksplanen for Frøya er allerede mye diskutert. Forslagene om endringer av skolegrensene har mobilisert foreldre i grender som kan berøres av dette.

Frykter Stølan blir ei spøkelsesgrend om skolegrensene endres - Stølan krets blir lite attraktiv å flytte til, og etablerte småbarnsforeldre kommer til å flytte herfra om ungene våre må skifte skole fra Sistranda til Dyrøya, sier Sverre Oksvold, på vegne av småbarnsforeldrene i Stølan krets.

Nå starter den politiske behandlingen av planen, og den skal opp i hovedutvalg for drift kommende uke.

Det skisserer flere muligheter for Dyrøy oppvekstsenter. Slik rådmannen vurderer det er forslaget som Stølan-foreldrene har protestert mot - en endring av skolegrensene som gjør at barn i Stølan krets skal gå på Dyrøya - en forutsetning for at man kan ta full utbygging på Dyrøya.

Full utbygging betyr at "Senteret oppgraderes for å gi plass til rundt 50 skoleelever og opp til 30 barnehagebarn gjennom nybygg( ca. 600 m2 brutto) og rehabilitering av dagens bygningsmasse"

Dette er stipulert til å koste 25 millioner kroner.

I sitt framlegg skriver rådmannen at dette " innebærer og forutsetter et økt elevgrunnlag og en barnehage med tilnærmet full lokal dekning. En slik løsning vil forutsette en justering av opptaksområdet for barn, og samtidig en til dels betydelig økonomisk investering".

Det er dette forslaget rådmannen anbefaler.

Men hun skisserer også to andre muligheter, hvorav det siste er at skolen legges ned.

1. Dyrøy oppvekstsenter kan omgjøres til oppvekstsenter med småskoletrinn og barnehage. Et slikt alternativ vil fortsatt måtte ta sikte på full lokal barnehagedekning, og en oppgradering og tilpassing av bygningsmassen for øvrig. Mellomtrinnselevene overføres da til Sistranda skole. I henhold til dagens elevoversikt, og på litt sikt, dreier dette seg om 11-14 elever. Sistranda skole vil da få fra ca. 300-370 elever, alt etter hvilket år i perioden fram til skoleåret 22/23 en evt. overføring måtte skje.

2. Dyrøy oppvekstsenter kan avvikles ved at elevene overføres til Sistranda skole, samtidig som det tilrettelegges for barnehage med god lokal dekning. Sistranda skole vil da få overført rundt 28-38 elever, vurdert som nevnt ovenfor. Sistranda skole vil da få fra ca. 320- 400 elever, vurdert som ovenfor.