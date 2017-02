Hitra fikk barnehageregning fra Frøya

Under Hitra-rådmannens orientering i forrige uke, kom det frem at Frøya kommune har sendt en regning på 800.000 kroner til Hitra kommune, for barn fra Hitra som er i privat barnehage i Frøya kommune.

I følge protokollen stiller formannskapet seg uforstående til kravet og ber rådmannen undersøke bakgrunn for det og nærmere dokumentasjon på det. Videre må berettigelsen klargjøres nærmere, og deretter bringe dette som sak tilbake til formannskapet.