Ombygging eller ny skole?

I forlaget til skole og barnehage-bruksplan slås det fast at Sistranda skole er uhensiktsmessig utformet. Totalarealene tilsier at det kunne vært plass til 400 elever, mens slik skolen er utformet i dag er det ikke hensiktmessige undervisningsarealer for 300 elever engang.

I planen legges det fram en rekke alternativer til hva som bør gjøres med skole-arealene på Sistranda. En del av dette henger sammen med hva som skjer med skolegrensene.

Det vurderes som mulig å rehabilitere og bygge om skolen til å kunne gi undervisningslokaler til inntil 400 elever, uten nybygg.

Et annet alternativ er å bygge om skolen, men rive småskoletrinnet og bygge nytt. Her er det gjort en kostnadsberegning på nybygg til 30 millioner kroner, men ikke noen beregning på hva det vil koste å bygge opp resten av skolen.

Nytt skolebygg legges også fram som en mulighet, og her er det skissert to alternativer:

a) Det bygges ny barneskole ( 1- 7 ) på Sistranda, tilrettelagt for dagens pedagogikk i hht tilpasset opplæring for alle, basert på en tydelig pedagogisk funksjonsanalyse. Nåværende skole omgjøres til ungdomsskole pga. av skolelokalenes utforming og nær tilknytning til videregående skole. Småskolebygget rives. Omgjøring i eksisterende bygningsmasse forøvrig,kan være minimal. En ren barneskole( 1- 7 ) bør ha plass til rundt 250 elever (med mulighet for utvidelse)

b) Det bygges ny småskole ( 1- 4 ) på Sistranda, tilrettelagt for dagens pedagogikk i hht tilpasset opplæring for alle,basert på en tydelig pedagogisk fu ksjonsanalyse. Nåværende skole omgjøres til 5- 10 skole. Småskolebygget kan rives.

I sin innstilling ber rådmannen politikerne vurdere enten ombygging av skolen, eller å planlegge nytt skolebygg.

Hovedutvalg for drift starter den politiske behandlingen av planen i kommende uke.