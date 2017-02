Store NATO-marinestyrker seiler forbi i leia

NATOs stående maritime styrke (SNMG1) besøker i helga Trondheim etter øvelser langs Vestlandskysten. Ved innseilinga, er det gode muligheter for øyværinger langs leia til å se militærskipene passere. Planen er ankomst Trondheim på lørdag.

Styrken har de siste to ukene ledet og deltatt i to store multinasjonale øvelser langs kysten fra Bergen til Sognefjorden. Styrken har deltatt i og ledet «Dynamic Guard», som har hovedfokus på elektronisk krigføring og luftvern, og Marinens årlige øvelse «TG 17-1» som understøtter utdanningen av nye ubåt-sjefer. Begge øvelsene har bidratt til å bedre krigføringsevnen i utfordrende kyst- og innaskjærs farvann.

- Gjennom trening og øving forbedrer vi vår militære evne og samtidig reduserer vår reaksjonstid mot enhver potensiell trussel. Det er viktig at Nato behersker operasjoner i allierte farvann for å effektivt kunne forsvare hverandre om nødvendig, sier styrkesjef SNMG1, flaggkommandør Ole Morten Sandquist.

Norge og flaggkommandør Ole Morten Sandquist overtok kommandoen over «Standing NATO Maritime Group One» 14. januar i år. Sammen med en internasjonal stab om bord den norske fregatten KNM Roald Amundsen skal Sandquist lede styrken frem til juli, før sjef og fartøy blir avløst. Da overtar en ny norsk styrkesjef og fregatten KNM Otto Sverdrup. Norge skal lede SNMG1 for hele 2017.

- Det er tredje gang Norge leder denne styrken, og det er første gang vi skal lede den et helt år. Det er viktig at vi tar ansvar for egen sikkerhet, og gjennom deltagelse i Natos stående maritime styrker fyller vi en viktig forpliktelse på vegne av Nato, sier Sandquist.

Styrken består av flaggskipet KNM Roald Amundsen, den belgiske fregatten BNS LouiseMarie, og den tyske tankeren FGS Spessart. Ut over i deployeringen, og ved behov, vil styrken tildeles flere fartøyer. Fartøyene kommer til Trondheim lørdag og seiler ut igjen tirsdag morgen.

Søndag 19. februar mellom kl 1300 og 1500 kan befolkningen komme om bord fregattene BNS LouisMarie og KNM Roald Amundsen. De skal holde åpent skip på pier 2, kai nr 11 og 12.