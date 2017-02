Første møte i nytt samarbeidsforum

Hitra og Frøya ble før jul enige om å reetablere samarbeidsforumet som ble nedlagt i 2009.

Det første møtet i det nye samarbeidsforum ble holdt forrige mandag.

I følge formannskapsprotokollen vil det etterhvert komme forslag på vedtekter for samarbeidsforumet som skal behandles i kommunestyrene i Frøya og Hitra kommuner. Det ble enighet om at Snillfjord også skal inviteres inn med observatørstatus i samarbeidsforumet. Møtene skal avholdes annenhver gang på Frøya og Hitra. Ordfører i vertskommunen for møtene leder møtene og rådmann i vertskommunen tar sekretærjobben. Referat fra disse møtene skal gå til kommunestyret som orientering. Forumet konkluderte med at det vurderes et felles formannskapsmøte i løpet av våren.