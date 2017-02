Må reparere molo

Manglende lys på innløpet til moloen på Hammarvika har vært tema i flere politiske møter på Frøya. Nå kommer det fram at det er behov for å reparere moloen før det kan settes opp belysning. Moloens innløp har fått skader: noe av fyllingen er vasket vekk, og det kan være noe sig. For å hindre videre utvasking er man nødt til å plastre moloen.

I årets kommunebudsjett er det satt av 1 million kroner til kommunale kaier. Hovedutvalg for drift skal i neste møte ta stilling til om man skal bruke 230.000 kroner av denne potten til plastring og belysning på moloen.