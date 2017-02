En konge for alle fyller år, og med økende popularitet

En folkekonge med tilstedeværelse, forståelse, evnen til fornyelse og glimt i øyet. Slik beskrives kong Harald i kommentarene på sin 80-årsdag.

Kong Haralds valgspråk er "Alt for Norge", slik det også var for faren Olav og farfaren Haakon. Harald kunne like gjerne valgt "Norge for alle", skriver John O. Egeland i Dagbladets hovedkommentar i anledning kongens 80-årsdag.

I avisen trekker kommentatoren fram flere trekk han mener er sentrale ved jubilanten – bunnsolid plikttroskap, stor arbeidskapasitet, en god porsjon flegma og ikke minst selvironi og humoristisk sans.

– Det er gode egenskaper i et land der folket krever at de kongelige både må være majestetisk opphøyde og enkelt folkelige, skriver Egeland.

Han mener også at kong Harald behersker den krevende balansegangen det er å aldri kunne gå forrest i samfunnsutviklingen, men heller ikke befinne seg bakerst.

"Det er en ytterst krevende balansegang som krever klokskap, kunnskap, tålmodighet og politisk og kulturelt gehør. Harald har vist at han har det som skal til", heter det avslutningsvis.

Seende monark

Harald Stanghelle mener kongen er en seende monark. Og tydeligst ser han dem som mest trenger et kongelig skulderklapp, skriver han i Aftenposten. I sin kommentar trekker han fram tre ord for å beskrive landets konge: Tillit. Fellesskap. Raushet.

"Skarpest ser han mennesker som mer enn andre har trengt styrken et kongelig skulderklapp gir for å gå videre", heter det i kommentaren.

I dagens Norge er hele den kongelige autoritet avhengig av hvor tilhørig kongen er, skriver han.

– Kong Harald er den store fornyeren i vår kongerekke. Han står fram som en mann som forstår sin egen tid. Kong Harald forandrer for å bevare, skriver Stanghelle.

Økende popularitet

Når kong Harald i dag fyller 80, kan han smykke seg med vissheten om han er den soleklart mest populære i kongefamilien.

VG har valgt å lage en spørreundersøkelse og i den scorer 80-årsjubilanten best av alle medlemmene i kongehuset når det gjelder popularitet.

– Tallenes tale er entydig og klar. Når 80 prosent av det norske folk mener at kong Harald gjør en god jobb, viser det en enestående «standing» for en regjerende monark, sier TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland til avisen.

Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad, førsteamanuensis og tidligere soussjef ved Slottet, forklarer at kong Haralds posisjon i folket har vært økende gjennom hele hans tid som konge.

– En konge er ofte som en god vin, den blir bedre ved lagring. Det har noe med at han har maktet å holde tritt med utviklingstrekk i samfunnet vårt å gjøre. Det var også noe hans far maktet, men kong Harald er nok mer fleksibel. Og det er generelt for dette samfunnet – man må være fleksibel for å overleve som institusjon, sier han.

Ifølge Totland har den norske kongefamiliens store styrke i alle år vært dens evne til å speile norske fellesverdier.

- Dette gjelder i aller høyeste grad kong Harald. Som sin far og farfar før ham er han blitt en folkekonge og et samlingsmerke for nasjonen. Harald står kanskje enda nærmere sitt folk enn sine to forgjengere. Så er han da også vår første monark i moderne tid som er født i Norge, sier han.