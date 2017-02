Får bygge bolig

Jan Roger Fredriksen har søkt om dispensasjon til å fradele tomt, og bygge bolig, på Faksvågmyra ved Kvenværet. I kommunedelplanen ligger tomta i såkalt LNF-område, hvor det er forbudt med både boliger og fritidsboliger.

Teknisk komite sier likevel ja til dispensasjon, med henvisning til at området er bebygd både med boliger og fritidsboliger fra før. Det settes som vilkår at det tas spesielle hensyn til terrengtilpasning og at det velges en bygningstype som er egnet for tomta, slik at en unngår sprengning og fylling i vesentlig grad.