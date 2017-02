Foreslår støtte til sykepleier-studenter

Rådmannen i Frøya foreslår at det innføres et strakstiltak for å stimulere til at ansatte i kommunen har høyere utdanning innen helse. Dette går til støtte til fast ansatte som har fått studieplass ved deltidsstudie i sykepleie eller vernepleie. Det foreslås at de får permisjon med lønn inntil 50 % for å delta på samlinger og ved praksisperioder.

Det settes et tak på 6 studenter i ordningen pr år.

Studentene gis i tillegg kr. 20.000 i stipend pr. bestått studieår i maks fire år.

Forslaget må godkjennes politisk.