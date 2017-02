Ingen vil gå for de forslagene mange foreldre frykter

Mange foreldre i de ulike skolekretsene på Frøya har engasjerte seg sterkt i diskusjonen om framtidig skole- og barnehage-struktur. Og rådmannen har lagt fram ulike forslag til hvordan kretsgrensene kan justeres for, etter administrasjonens mening, å utnytte skolene og barnehagene best mulig.

Dagens møte i Hovedutvalg for drift avslørte at ingen av de politiske partiene ønsker å gå for noen endringer i kretsgrensene. Selv om flertallet gjennom Arbeiderpartiet vil ha den utarbeidede skolebruksplanen ut på offentlig høring før man gjorde noen vedtak, ble det gjennom diskusjonen veldig tydelig at ingen av politikerne ønsker å gå for rådmannens forslag.

Både opposisjonspartiene og Arbeiderpartiets representanter i møtet uttalte at vil beholde skolekretsene, og at unger verken på Stølan eller på Klubben må flytte skole.

- Dette handler om den praktiske hverdagen for folk. Vil folk på Strømøya kjøre ungene sine til Dyrøya før de skal videre på jobb den andre veien, sa Kristin Strømskag (H), som fremmet forslagene fra borgerlig gruppe.

- Vi har samme innstilling til det som går på Stølan og Klubben som dere, sa Kristin Reppe Storø (Ap)

Forskjellen på partiene går på at opposisjonen ønsket å få inn i vedtaket i dag at man ikke skal flytte skolegrenser. Ap vil altså ha utredninga ut på offentlig høring før man tar saken inn til kommunestyret for endelig avgjørelse.

Det var uvanlig mange tilhørere til dagens møte, og Sverre Oksvold (Stølan) og Bjørn Ivan Epnes (talsmann for Klubben-foreldrene) var i etterkant av møtet samstamte overfor lokalavisa:

- Det er bra at man ikke vedtok det som rådmannen har foreslått, og at alle partiene ser ut som om enig i at skolegrensene får være sånn som de er.

Men både Espnes og Oksvold hadde helst sett at alle politikerne nå kunne lagt saken død gjennom å slutte seg til vedtaket som opposisjonen la fram.

- Nå har vi holdt på i over ett år og det er folk i grenda som er usikker på framtida. De kunne rett og slett avgjort og sagt at slik blir det, sier Espnes. Nå skal saken altså først ut på offentlig høring før kommuenstyret avgjør.

Hele hovedutvalget ville legge ut planen på full offentlig høring.

Slik var tilleggsforslaget fra Frp, Venstre og Høyre:

A) Det utarbeides ikke en lokal forskrift om skoletilhørighet.

C) Dyrøy oppvekstsenter som skole og barnehage oppgraderes til å kunne dekke behovet i forhold til gjeldende skolekrets. Kapasitet på skole og barnehage behandles nærmere i egen sak. Stølan skolekrets skal ikke innlemmes i skolekretsen til Dyrøy oppvekstsenter. Planarbeidet skal iverksettes så raskt som mulig.

D) Barnehagen på Nabeita oppvekstsenter utredes for utbygging, for å ta høyde for fremtidig vekst og med mål om full barnehagedekning i kommunen.

E) Eiendommen til gamle Frøya videregående skole skal erverves for å løse både nåtidige og fremtidige behov for utvidelse av skolekapasitet på Sistranda skole. Fremtidig kapasitetsvekst på skoleplasser skal planlegges på Sistranda. Ved eventuelle langsiktige kapasitetsutfordringer på Dyrøy og Nordskag oppvekstsentre fremover kan disse vurderes videreføres som 1.-4. klasseskole. Klubben og Stølan krets skal fortsatt tilhøre Sistranda skolekrets. Det bør startes et langsiktig planleggingsarbeid for utbygging av Sistranda skole, inkludert en vurdering av splitting av barneskole og ungdomsskole.

Leder i Frøya Arbeiderparti, Pål Terje Bekken, var en av politikerne som fulgte møtet fra sidelinja. Han forteller at partiet har fått flere innmeldinger i det siste, innmeldinger som han knytter til denne saken.

- Vår gruppe i hovedutvalget har sagt sitt i dag. Men vi ønsker at alle våre medlemmer skal få si sitt. Derfor vil vi ha et medlemsmøte snarlig hvor denne saken blir tema, sier Pål Terje Bekken.