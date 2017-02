Mange vil høre hva politikerne sier om skolegrensene

Det har neppe vært så mange tilhørere til et hovedutvalgsmøte for drift i Frøya som i dag. Saken som behandles er skole og barnehagebruksplan. Grunnen til engasjementet er at rådmannen foreslår å flytte skolegrensene. Foreldrene i Klubben og Stølan krets protesterer mot at deres barn kan få flyttet skole fra Sistranda til henholdsvis Nordskaget og Dyrøya.

Frykter Stølan blir ei spøkelsesgrend om skolegrensene endres - Stølan krets blir lite attraktiv å flytte til, og etablerte småbarnsforeldre kommer til å flytte herfra om ungene våre må skifte skole fra Sistranda til Dyrøya, sier Sverre Oksvold, på vegne av småbarnsforeldrene i Stølan krets.

Når møtet starter og utreder Sigbjørn Hellevik begynner sin redegjørelse,er det over tyve tilskuere benket rundt politikerne. De aller fleste er foreldre fra Klubben og Stølan krets, men også noen lokalpolitikere som ikke sitter i dette hovedutvalget, har møtt opp.

Hvor skal elevene gå i barnehage og skole? Flytting av skolegrenser? Bygging av ny skole på Sistranda? Flere barnehageutbygginger? Nå skal frøyapolitikerne bestemme hvordan det skal satses på oppvekst i årene som komme.