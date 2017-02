Hva med et slag sjakk i vinterferien?

Vinteren ser ut til å komme med litt snø for vinterferierende barn og voksne. For den som foretrekker inne-tilværelsen eller vil ha en avveksling fra uteaktivitetene, kan et slag sjakk kanskje være en fin vinterferie-aktivitet?

Hitra bibliotek i Fillan inviterer i dag (torsdag) til sjakkdag.

- Ta med deg sjakkbrettet om du har, eller bare møt opp. Biblioteket har to sjakkbrett. Vi setter klar bord, så er det bare å sette igang, forteller biblioteket på HFkalenderen.no