Utenlandske arbeidere gjorde kvinne urolig uten grunn

En kvinne ringte til politiet, da hun møtte på to utenlandske personer i Barmansveien, som sa at de kom fra Trønderenergi. De kjørte en bil som bare var merket med et lite klistermerke der det sto Trønderenergi, og kvinnen ble derfor urolig. Men da politiet undersøkte saken, viste det seg at det stemte.

- Ut fra våre undersøkelser så hadde Trønderenergi leid dem inn for å rydde linjer. Da ble hun beroliget, forteller Bernt Tiller, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.