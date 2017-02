Vil bygge helsehuset på tomta til kommunehuset

Frøya skal bygge nytt helsehus som erstatter dagens sykehjem. Helsehuset skal plasseres sentralt på Sistranda. Tidliegere er det tomt mellom Beinskardet og Rabben som har vært aktuell. Tomta rundt herredshuset har vært med som et alternativ, men var ikke vurdert som stor nok. Men etter at kommunen hadde hyret inn arkitektfirmaet Cubus til å ta en runde på planene for Sistranda sentrum, ble herredshus-tomta relansert. Planforumet i kommunen var utfordret til å se på annen arealutnyttelse, blant annet det med å bygge i høyden der det kan egne seg i sentrum.

Nå legger rådmannen fram forslag til tomtevalg for utbygging til morgendagens helsetjenester, og innstiller på det som de kaller rådhustomta (herredshustomta). Dette innebærer både helsehus og omsorsgboliger.

En av grunnene til at man nå ser på tomta som stor nok, er muligheten til å flytte kommunale kontorer og tjenester. Det vises til at kommunen vil kunne flytte flere tjenester til Kysthaven, som i dag allerede huser en rekke kommunale kontor og tjenester. Dermed vil arealbehovet i herredshuset bli mindre. Framlegget sier ingenting om det er aktuelt å rive hele eller deler av herredshuset.

Videre vises det til at selve tomta er lavt utnyttet. Men det påpekes at valg av denne tomta betyr at det må bygges tettere og i høyden enn hva som var tenkt ved Beinskardet.