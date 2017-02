Senterpartipolitiker og tidligere lensmann på Frøya, John Asbjørn Jegtvik, har mang en gang hevet sin kritiske røst mot politireformen og har ment at politiledelsen har gjennomført en styrt avvikling av Frøya lensmannskontor lenge før det var offisielt beslutttet.

I et nytt og langt leserbrev, gjengitt på Froya.no, tar han et nytt og kraftig oppgjør med politiledelsen og hevder det ble truet med tjenestestraff dersom man ikke fulgte ordre om å stenge kontoret.

- Politiledelsen la heller opp løpet slik at det ble en kamp mellom tjenestestedene og de ansatte i stedet for samarbeid. En kamp om tillit, lojalitet og videre karriere for den enkelte. «Profetien» om et distriktspoliti som ikke fungerte ble derfor selvoppfyllende etter som årene gikk. Vi ble fratatt oppgaver og beordret til å stenge kontoret mer og mer. Det ble sendt ut kolleger fra Hitra lensmannskontor for å påse at vi hadde stengt kontoret, og det ble truet med tjenestestraff hvis stengningsordren ikke ble fulgt, skriver han i innlegget.

Jegtvik jobber ikke i politiet i dag, men er blitt kjent om en sterk kritiker av politireformen både gjennom personlige konflikter med politiledelsen og som talsmann for en frustrasjon ved Frøya lensmannskontor.

- Politimesteren i Sør-Trøndelag, nå Trøndelag, har vært uryddig i sin prosess og har her, mot kommunestyrets vilje, revet politiet bort fra lokalsamfunnet. Han påstår nok at hans utsendte høringsskriv til kommunen er en god involvering av Frøya kommune i prosessen, men her er jeg dypt uenig. Politimesterens overkjøring av ansatte og lokaldemokrati er like uhørt som regjeringens forakt for folkemeningene, mener Jegtvik.

- Det er vel ingen tvil om at mange forskjellige hendelser rundt Frøya lensmannskontor gradvis har tappet kontoret. En utarming som er bestemt av ledelsen i Sør-Trøndelag politidistrikt og som lojalt har blitt fulgt opp lokalt. Dette går både litt på nødvendig utstyr, men mest av alt på personell, hvor stillinger er flyttet fra Frøya til Hitra, uten noen god politifaglig grunn, uttalte Jegtvik til lokalavisa Hitra-Frøya høsten 2014.

Bakgrunnen da var en uttalelse på Facebook:

- Bak disse veggene jobbet det for noen få år siden seks glade og fornøyde ansatte. Disse leverte bra på alle felt. Hva skjedde? Har verden endret seg så radikalt? Og i såfall, kunne politiet i Sør Trøndelag politidisktrikt ha møtt den endringen med en annen strategi? Som jeg fryktet for noen år siden, så ble det plassert en passkiosk på nabokontoret i hensikt å lage et A og B politi i øyregionen. En plastdings som koster mindre enn kopimaskina vår. Uansett, strategien har virket så langt, en arbeidsplass er lagt øde. Men jeg lover dere en ting, jeg har ikke gitt opp. Siste ord er langt fra sagt, skrev Jegtvik.

Politidirektoratet ga i januar i år sine tilrådninger, på bakgrunn av innspill fra politimestrene, om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur. For øyregionens del har direktoratet sagt at lensmannen skal ha hovedsete på Orkanger og at ansatte skal samles i et tjenestekontor på Hitra.