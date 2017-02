Krever bil(vrak) fjernet

Frøya kommune har varslet en grunneier om at de vurderer å pålegge han å fjerne et bilvrak fra sin eiendom. De viser til at kommunen var på befaring i juni 2016, og at bilvraket ble observert langs en landbruksvei.

"Bilvraket kan gi fare for forurensing og er skjemmende for landskapet" skriver kommunens miljøkonsulent i varselen som ble sendt ut i oktober.

Nå har grunneieren svart gjennom advokat. Her ber de om innsyn i hvem som har tipset kommunen, og spør hvorfor grunneier ikke var innkalt til befaringen.

"Grunneier ville da ha hatt mulighet for å forklare hvorfor bilen står på eiendommen, samt dokumentere at bilen er funksjonell og i bruk."