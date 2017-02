Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?

Miljødirektoratet har i år en tilskuddsordningen for opprydding på 35 millioner kroner. Du kan søke om midler.

- Behovet er stort En plastflaske bruker 450 år på å brytes ned og skaper problemer for dyrelivet.

Tilskuddsmidlene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen.

Båtvask, ryddeaksjon, prosjekt

For årets tilskuddsordning er fem millioner kroner øremerket pilotanlegg for båtvaskeanlegg for å erstatte bruken av bunnstoff på fritidsbåter, der formålet er å redusere utslipp av mikroplast og miljøgifter til havet.

Det kan også søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.

Prosjekter som har en forebyggende effekt kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer, undervisningsopplegg og workshops.

I denne sammenheng vil det hovedsakelig kunne være aktuelt å gi støtte til de tiltak som er rettet mot spesifikke sektorer, næringer eller avfallstyper.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, foreninger, ideelle stiftelser, private bedrifter og offentlige foretak kan søke om støtte til denne ordningen. Nedre søknadssum er 250.000 kroner.

For mindre ryddeprosjekter kan man heller søke refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall i regi av "Hold Norge Rent"

– I fjor fikk vi inn mange svært gode søknader. Vi håper folk er like ivrige i år. Marin forsøpling gjør stor skade på miljøet, og vi trenger all den hjelp vi kan få til å få bukt med problemet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I fjor mottok man over 70 søknader fra engasjerte strandryddere over hele landet.

Fristen for å søke er 16. mars 2017.