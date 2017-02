Skøyteglede på Svantjønna

Det ble mange knall og fall under skøytedagen på Svantjønna på Hamarvik en flott januardag i 2006. Men gleden over en dag på isen var likevel stor både blant store og små.

Det var Nabeita idrettslag i samarbeid med representanter for grendahuset Svanheim som inviterte til skøytedag. Idrettslaget sto for den sportslige gjennomføringen, mens grendahuset sørget for god bevertning til sultne og tørste skøyteløpere.

Omlag 250 barn og unge inntok Svantjønna på den idylliske vinterdagen

Det hele startet med lengdeløpskonkurranse hvor løperne kjempet seg rundt banen med hver sin stil. Alle ble premiert etter fullført løp.

Senere ble det ishockey-kamper. Lag fra Hamarvik møtte lag fra Flatval, og utkjempet intense dueller på glattisen - til publikums store fornøyelse.

– Skøya e kjæmpearti, fastslår Mari Nyhus Reppe og Frida Østheim Rimol etter fullført løp De benytter enhver anledning til å bruke skøytene, og synes lengdeløp er topp.

– Vi håper skøyteisen varer lenge, sier jentene som snart fyller 12 år.