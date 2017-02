Et vogntog står fast i bakken opp mot Hitralaks i Barmfjorden.

- Vogntoget holder på å legge på kjettinger. Bak står det enda et vogntog, og det står enda flere biler bak. Politiet dirigerer trafikken forbi stedet. Det er så vidt det går an å smyge seg forbi, sier Einar Brendboe, som kjørte forbi stedet like etter klokken 10.00.