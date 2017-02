Leter etter Ruggen på tredje døgnet

Geir Reinås leter fortvilt etter Ruggen, en grå elghund som forsvant lørdag kveld, da han skulle på hyttetur med kjæresten Linn Oddan og en kompis.

- Vi skulle inn til hytta ved Staurfjellvatnet lørdag kveld. Da vi kom nesten opp til hytta, kom han seg løs fra båndet, drog ut til siden og ble borte. Siden har jeg gått og lett etter Ruggen, forteller Geir Reinås på telefon fra mellom Indre og Ytre Sandvatnet på Hitra.

Han har tidligere vært i hele området rundt Staurfjellvatnet, og har gått Gammelveien for å se etter spor.

- Jeg fant spor rundt Staurfjellvatnet, men det gikk gjennom kjerr og einerkratt, og til slutt mistet jeg det, sier Reinås.

Han har hatt den elleve år gamle hunden siden den var valp, og forteller at det er første gangen den har forsvunnet.

- Dette er helt unormalt. Hunden er veldig rutinert etter mange år med elgjakt. Jeg har felt over 100 elg for den, og den har alltid kommet tilbake før kvelden når vi har vært på jakt. Nå burden den ha tatt seg ned til en vei og oppsøkt folk. Det jeg frykter mest nå er at den kan ha gått gjennom isen når den har krysset en bekk. Innsjøer er den såpass rutinert at den ikke våger seg ut på nå.

Det er mange som har engasjert seg i letingen etter Ruggen, og han håper noen finner Ruggen snart.

- Folk følger med og jeg er veldig glad for at folk holder øynene oppe. Hvis noen finner Ruggen så er det bare å rope på den. Han er snill som dagen er lang, så det er bare å sette på han et bånd. Så kommer jeg og henter den hvor som helst, sier Reinås.

Geir Reinås kan nås på telefon 98088283. Kjæresten Linn Oddan kan nås på telefon 91562850.